الإسكندرية تستقبل الباخرة السياحية "أستوريا جراند"

الإسكندرية جاكلين منير

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية الباخرة السياحية Astoria Grand خلال زيارتها الثانية لعروس البحر المتوسط وتنظم للسائحين جولة سياحية لمعالم الإسكندرية، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ودعمه الكامل للحركة السياحية بالإسكندرية، وفى إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة .

واستقبلت اليوم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة اللواء هشام لطفي مدير عام الهيئة على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية "Astoria Grand " استوريا جراند، والتى تقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة وطاقم السفينة، حيث قامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بإستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية وخريطة الإسكندرية باللغات المختلفة، وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال .

وتم تقديم عروض فنية فلكورية وتنورة من الفرق المشاركة التى نالت إعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى، كما نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة جولة سياحية لمجموعة من السائحين مستقلين الأتوبيس السياحي المكشوف التابع للهيئة العامة لنقل الركاب وتضمنت الجولة زيارة المسرح الروماني بكوم الدكة ، ستاد الإسكندرية الرياضي، إلتقاط الصور التذكارية امام مكتبة الإسكندرية، وأخيرا التسوق بمول سيتي سنتر الإسكندرية .