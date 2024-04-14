اعتراض صواريخ فوق الكنيست.. ومسؤولون أمريكيون يعلنون إسقاط طائرات مسيرة

أحمد علوى

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، الليلة، صواريخ فوق مبنى الكنيست في مدينة القدس المحتلة، وقال مسؤولون أمريكيون، إنه تم إسقاط طائرات مسيرة كانت في طريقها إلى إسرائيل، دون الكشف عن موقع إسقاطها، أو عددها.



ذكرت ذلك صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية في نبأ عاجل دون تفاصيل.



بدوره، شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان مُصور صدر عنه على أن الدفاعات الجوية مُنتشرة، وأن الجيش الإسرائيلي مُستعد لأي سيناريو، سواء في الدفاع أو الهجوم.



ومن المقرر أن يعقد الجيش الإسرائيلي مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الـ 2:35 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.



وتحدثت تقارير عن أن القصف الإيراني طال نقطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطور في "نابلس" شمال الضفة الغربية، حيث تحدث عدد من السكان عن رؤيتهم وسماعهم للصواريخ الاعتراضية.