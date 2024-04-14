اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 02:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

اعتراض صواريخ فوق الكنيست.. ومسؤولون أمريكيون يعلنون إسقاط طائرات مسيرة

الأحد، 14 أبريل 2024 01:36 ص
اعتراض صواريخ فوق الكنيست.. ومسؤولون أمريكيون يعلنون إسقاط طائرات مسيرة الكنيست
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، الليلة، صواريخ فوق مبنى الكنيست في مدينة القدس المحتلة، وقال مسؤولون أمريكيون، إنه تم إسقاط طائرات مسيرة كانت في طريقها إلى إسرائيل، دون الكشف عن موقع إسقاطها، أو عددها.


ذكرت ذلك صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية في نبأ عاجل دون تفاصيل.


بدوره، شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان مُصور صدر عنه على أن الدفاعات الجوية مُنتشرة، وأن الجيش الإسرائيلي مُستعد لأي سيناريو، سواء في الدفاع أو الهجوم.


ومن المقرر أن يعقد الجيش الإسرائيلي مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الـ 2:35 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.


وتحدثت تقارير عن أن القصف الإيراني طال نقطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطور في "نابلس" شمال الضفة الغربية، حيث تحدث عدد من السكان عن رؤيتهم وسماعهم للصواريخ الاعتراضية.







إيران

إيران واسرائيل

هجوم إيران

حرب إيران واسرائيل

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الحق




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة