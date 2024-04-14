استشارة × القانون.. بخطوات بسيطة إزاى تقدم بلاغ للنائب العام

كتب إيهاب المهندس

يستطيع أي مواطن تقديم شكوى للنائب العام بخطوات بسيطة، عن طريق تقديم شكوى للنائب العام باستخدام منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، دون الحاجة إلى قيام المواطن بالتوجه إلى النيابة العامة وهذه الطريقة توفر الجهد والوقت أمام المواطنين.

وخلال السطور التالية سننشر كيفية تقدم بلاغ للنائب العام من المنزل:

ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة، ثم يقوم مقدم العريضة بالضغط على أيقونة استمرار أمام خدمة تقديم عريضة إلكترونية لتنقله إلى صفحة جديدة مدون بها الإرشادات وأحكام تقديم الخدمة، وبمجرد الضغط على أيقونة موافق تقديم الخدمة ستتم إحالته إلى صفحة ملء البيانات.

ــ يقوم صاحب الشكوى بملء الاستمارة التي تظهر أمامه وهى خاصة بتقديم البلاغ وإرفاق المستندات الداعمة للبلاغ من خلال سحبها إلكترونيًا ثم السداد أون لاين عبر خدمة الدفع الإلكتروني.

ـ يتابع مقدم البلاغ ما حدث في شكواه أو بلاغه عن طريق الدخول على الموقع مرة أخرى واختيار أيقونة "متابعة العرائض الإلكترونية" أو انتظار رسالة على الهاتف المحمول من النيابة بما توصل إليه الفحص.