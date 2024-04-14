ارتفاع أسعار الذهب اليوم إلى 3280 جنيها بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأحد، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3280 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور بعد تسجيل مستويات 3200 مستهل تعاملات أمس بارتفاع بلغ 80 جنيها فى الجرام.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3749 جنيها.



عيار 21 يسجل 3280 جنيهات.



عيار 18 يسجل 2811 جنيها.



عيار 14 يسجل 2187 جنيها.



الجنيه الذهب 26240 جنيها.



توترات الشرق الأوسط

قالت صحيفة الجارديان البريطانية فى تحليل لها إن احتمال نشوب حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط أصبح على المحك صباح الأحد، حيث من المقرر أن تجتمع حكومة بنيامين نتنياهو الحربية لتقرر رد إسرائيل على الهجوم الإيراني بالطائرات بدون طيار والصواريخ.

وحتى وقت مبكر من صباح الأحد، كان الضحية الوحيد المبلغ عنه من الهجوم الجوي هو صبي يبلغ من العمر 10 سنوات في صحراء جنوب إسرائيل، من مجتمع البدو الأكثر تهميشًا في البلاد، ولحقت أضرار طفيفة بقاعدة عسكرية جنوبية، وفقا للجانب الإسرائيلي.

وفي الفترة التي سبقت الهجوم الإيراني المتوقع ردا على اغتيال مسئولين رفيعين في الحرس الثوري الإيراني في دمشق بغارة إسرائيلية، أحدهما محمد رضى زاهدي وهو أرفع مسؤول إيراني في سوريا، افترض المسئولون الأمريكيون مثل هذه النتيجة: أن تسقط المقذوفات الإيرانية في الصحراء ولن تتسبب في خسائر كبيرة، وفي هذه الحالة، توقع المسئولون، أن تحث واشنطن بقوة على عدم الرد الإسرائيلي المتسرع.