إعلام عبرى: بايدن حث إسرائيل بعدم الرد على الهجوم الإيرانى

أحمد علوى

نقلت صحيفة إسرائيل هايوم الاسرائيلية اليومية، عن مصادر رفيعة ، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث إسرائيل على عدم الرد على الهجوم الإيراني.

وعدّل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا سابقا كان قد أطلقه للسكان بالاحتماء في إشارة لانتهاء تهديد الهجوم الإيراني.

ويذكر ان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري،قد اعلن منذ قليل، إن منشأة عسكرية في جنوب إسرائيل، تعرضت لأضرار طفيفة بعد الهجوم الذي شنته إيران باستخدام مسيرات وصواريخ.

وأعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحـتـلال، إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أن الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التي أطلقت تجاوز 200.