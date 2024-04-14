اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 02:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلى: 7 صواريخ تصيب قاعدة رامون الجوية فى النقب

الأحد، 14 أبريل 2024 02:02 ص
إعلام إسرائيلى: 7 صواريخ تصيب قاعدة رامون الجوية فى النقب قاعدة رامون
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بأن 7 صواريخ أصابت قاعدة رامون الجوية في النقب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في محيط مطار دمشق الدولي.

منذ قليل، قالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، إنه إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأً آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير.

وأضافت البعثة عبر منشور على موقع "إكس": "العمل العسكري الإيراني، الذي تم تنفيذه بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع، كان ردًا على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن إيران أطلقت أكثر من مئة مسيرة متفجرة باتجاه إسرائيل حتى الآن.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، أنه استهدف أماكن محددة في إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك رداً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قنصليتها في دمشق.







إيران

إيران واسرائيل

هجوم إيران

حرب إيران واسرائيل

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الحق




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة