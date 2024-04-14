إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمحور الضبعة الصحراوى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 5 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمحور الضبعة الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى محور الضبعة بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 5 اشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.