إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسوان.. بالأسماء

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى وقع بطريق الغنيمية المؤدى للطريق الصحراوى بمركز إدفو محافظة أسوان.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى وقع بطريق الغنيمية المؤدى للطريق الصحراوى بمركز إدفو محافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس العام بمدينة إدفو.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وهم: محمد أحمد حامد، 74 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، نادية محمد أحمد، 50 سنة، رشا محمد أحمد، 43 سنة، سليم محمد أحمد، 7 سنوات، مصابين بجروح وكدمات متفرقة.