اليوم السابع
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إصابة 19 شخصًا فى انقلاب سيارة نصف نقل بمركز سمالوط شمال المنيا

الأحد، 14 أبريل 2024 06:08 م
إصابة 19 شخصًا فى انقلاب سيارة نصف نقل بمركز سمالوط شمال المنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 19 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة نصف نقل بمركز سمالوط،  وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.


وبالانتقال تبين إصابة 19 شخصا جميعهم مقيمون بمطاي البلد، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط لتلقي العلاج.

 

وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث اختلال عجلات القيادة بيد السائق، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة.







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