إدارة شكاوى وزارة العدل تتلقى 16017 شكوى خلال 2023 تم إنجاز 98% منها

كتب إبراهيم قاسم

كشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة العدل لعام 2023، عن ورود ما يقرب من 16017 شكوى إلى الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل، تم إنجاز عدد 15688 شكوى بنسبة إنجاز 98%.



اجمالى الشكاوى

وتختص الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل بتلقي كافة شكاوى المواطنين وإرسالها إلى الإدارة أو الجهة صاحبة الاختصاص لبحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات، كما تختص بفحص وتحقيق واقتراح التصرف فيما يحول إليها من شكاوى من وزير العدل، والتي تقدم ضد القضاة وخلال الفترة تم إنجاز ما يأتي:

1-أصدرت إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة عدد 4 تقارير تتضمن أوجه القصور في القطاعات المعنية وتم تعميمها على تلك القطاعات لوضعها أمام متخذي القرار.

2- أصدرت وحدة الحوكمة بالإدارة عدد 9 تقارير لبيان معدلات إنجاز الموظفين، ومن ثم إجراء الرقابة الإدارية الداخلية والعمل على تحسين مواطن القصور والخلل بالواجبات الوظيفية وتقديم الحلول والمقترحات لتسهيل سير العمل وتحسينه.

وكانت وزارة العدل اطلقت عدد من الوسائل من اجل تلقى شكاوى المواطنين والجهات المعنية حيث تم إطلاق خدمة استقبال شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن جرائم الكسب غير المشروع إلكترونياً من خلال تطبيق WhatsApp على الرقم (01551955900) أو عبر الرابط الإلكتروني QR Code أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة https://forms.gle/L1BnkQEckxKBK17i6 .



شكاوى الكسب غير المشروع

وبلغ إجمالي الشكاوى الواردة عن طريق البريد الإلكتروني وتطبيق WhatsApp عدد 424 شكوى، تم إنجاز عدد 418 شكوى ، بنسبة إنجاز 99%.