أوقفوا الإبادة.. مظاهرات جديدة فى جميع أنحاء أوروبا لوقف الحرب على غزة

فاطمة شوقى

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع العواصم الأوروبية احتجاجا على الحرب في غزة، ورفع الطلاب لافتات في العاصمة الإيطالية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى أنه تم تنظيم عدة تظاهرات حاشدة في العواصم الأوروبية، تأييدا للفلسطينيين، للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وفي روما، دعا أعضاء الجالية الفلسطينية في إيطاليا ليس فقط إلى وقف إطلاق النار، ولكن أيضًا إلى حل سياسي طويل الأمد لفلسطين. وسار المتظاهرون وهم يهتفون ، أوقفوا الإبادة الجماعية.

واحتج طلاب الجامعة الحاضرون أيضًا على العرض الجديد للتعاون الأكاديمي بين روما والقدس الذي روجت له وزارة الخارجية الإيطالية.

وفي لندن، قال المنظمون إنهم جمعوا عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ساروا إلى ساحة البرلمان.

وأفادت سكوتلاند يارد عن اعتقال عدة أشخاص بسبب مخالفات تتعلق بالنظام العام، بما في ذلك رجل اعتقل في لندن لقيامه ،بإشارات قطعية، تجاه المشاركين في مظاهرة أصغر بكثير مؤيدة لإسرائيل.

وفي برلين، تظاهر متظاهرون ضد حل ،المؤتمر الفلسطيني، الذي كان من المقرر أن يبدأ أعماله الجمعة في برلين، لكن الشرطة أغلقته، وكانت فكرته هي مناقشة ، عدم التسامح مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وكان السبب القانوني للحظر هو تصريح على الإنترنت لكاتب فلسطيني محظور من ممارسة الأنشطة السياسية في ألمانيا.

