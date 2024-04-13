اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أبريل 2024 11:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

7 نصائح مهمة لدعم صحة الفم والأسنان.. التفاصيل

السبت، 13 أبريل 2024 10:22 ص
7 نصائح مهمة لدعم صحة الفم والأسنان.. التفاصيل صحة الفم والأسنان
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت وزارة الصحة والسكان 7 نصائح مهمة لدعم صحة الفم والأسنان نستعرضها فى النقاط التالية:

1-استخدام معجون أسنان غني بالفلوريد وغسل الأسنان بحركات دائرية لمدة دقيقتين مرتين يوميًا. ​

2-عدم غسل الفم بالماء مباشرة بعد غسل الأسنان بل الانتظار قليلًا لتُبقي طبقة الفلوريد على الأسنان. ​

3-التخلص من فرشاة الأسنان القديمة أو المهترئة كل ثلاثة أشهر لضمان الحصول على النتيجة المثلى من نظافة الأسنان. ​

4-استخدام خيط الأسنان مرة يوميًا على الأقل للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها. ​

5-يمكن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على مادة الفلوريد بعد تناول الطعام خاصة في حالة عدم استطاعة غسل الأسنان. ​

6-الابتعاد عن التدخين؛ إذ يؤثر ذلك على صحة اللثة ويؤدي إلى تصبغ الأسنان وفقدانها وقد يؤدي إلى سرطان بالفم.​

7-الحرص على تناول أطعمة متوازنة قليلة السكريات غنية بالفاكهة والخضراوات عوضًا عن السكريات غير الصحية. ​







الصحة

الفم

الاسنان

صحة الفم والاسنان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة