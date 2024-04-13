52 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة.. وعدد ضحايا العدوان الإسرائيلى يرتفع لـ33686

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خمس مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 52 شخصا وإصابة 95 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 33 ألفا و686 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و76 ألفا و309 مصابين، علما بأن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، كثف جيش الاحتلال الإسرائيل من قصفه على أنحاء قطاع غزة مع دخول الحرب يومها التسعين بعد المئة.