10 شركات سمسرة تستحوذ على 74.6% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضي

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 896.4 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.8%.

وحلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 702.1 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 667.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.1%، وفي المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 579 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7%.

وجاء فى المركز السادس شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 526.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.3%، شركة أسطول لتداول في الأوراق المالية، فى المركز السابع، بقيمة تداول 452.4 مليون جنيه بنسبة 5.5%، وحل في المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 437.4 مليون جنيه بنسبة 5.3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا تايكون للوساطة في الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 395.5 مليون جنيه، 356 مليون جنيه، بنسبة 4.8%، 4.3%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

يذكر أن البورصة المصرية، انعقدت يومي الأحد والإثنين فقط بعد قرار تعطلها من الثلاثاء إلى الأحد بمناسبة إجازة عيد الفطر.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 28503.75 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى - ثاني أسبوع في شهر أبريل- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6541.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 9311.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 34945.11 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7509.25 نقطة.