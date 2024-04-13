يوم ترفيهى لأطفال غزة من نزلاء مستشفى الحميات بالزقازيق.. فيديو وصور

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع بث مباشر بعنوان، يوم ترفيهى لأطفال غزة من نزلاء مستشفى الحميات بالزقازيق، رصد فيه لافتة إنسانية من إدارة مستشفى حميات الزقازيق، بتنظيم يوم للترفيه للأطفال غزة النزلاء، للاحتفال بالعيد.



وقال الدكتور أحمد ثابت مدير مستشفى الحميات بالزقازيق، إنه تم اصطحاب أطفال أهالى غزة نزلاء المستشفى منذ فترة للعلاج، لزيارة حديقة الحيوان لقضاء وقت ممتع احتفالا بالعيد والترفيه عنهم، م ضيفا أنه بتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، يتم توفير كافة أوجه الدعم الطبى والمعنوى الحالات المحتجزة، وقد أعرب الأطفال عن فرحتهم لقضاء وقت ممتع ومشاهدة الحيوانات وركوب الخيل والعاب المختلفة.



يذكر أن حديقة الحيوان بالزقازيق، على مساحة 5 أفدنة ويوجد فى الحديقة، انواع من القرود وحديقة ألعاب للأطفال والكافيتريا وصالة ألعاب أطفال، ويوجد بها بيت الزواحف به تمساح يرقد فى بحيرة صغيرة وأقفاص زجاجية للثعابين، وفى الجهة المقابلة بحيرتين صغيرتين واحد للبجع وأخرى لفرس النهر، وكما توجد أنواع من الحيوانات من أبرزها " البوعوف " هو نوع من فصيلة الغزلان، و"أبو طوق" وهو من فصيلة القنفد وله طوق على رأسه، الماعز الجبلاوي، الدجاج الوادي، الضب المصري، ابوشوك، كبش اروى، النعام الاميو، أبو حرب سوداني، الجمل، الحصان، ماعز آسيوي، عصافير.



يوم ترفيهى لأطفال غزة



يوم ترفيهى لأطفال غزة



يوم ترفيهى لأطفال غزة