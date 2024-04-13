اليوم السابع
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السبت، 13 أبريل 2024 04:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ولي العهد البريطاني وزوجته يعربان عن صدمتهما إزاء حادث الطعن في استراليا

السبت، 13 أبريل 2024 03:05 م
ولي العهد البريطاني وزوجته يعربان عن صدمتهما إزاء حادث الطعن في استراليا ولي العهد البريطاني وزوجته
أ ش أ

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أعرب ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وزوجته أميرة ويلز كيت ميدلتون عن صدمتهما وحزنهما إزاء حادث الطعن الذي وقع في مدينة "سيدني" الاسترالية في وقت سابق اليوم السبت.


وأضاف أمير وأميرة ويلز - في منشور عبر منصة (إكس) - "نحن نشعر بالصدمة والحزن بسبب الأحداث الرهيبة التي وقعت في سيدني في وقت سابق اليوم.. إن أفكارنا مع المتضررين بما في ذلك أحباء الأشخاص الذين فقدوا حياتهم، والمستجيبين للطوارئ الذين خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ الآخرين".


وكان ستة أشخاص قد لقوا مصرعهم فيما أصيب ثمانية آخرون إثر حادث طعن وقع في أحد مراكز التسوق بمدينة "سيدني" الاسترالية.







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