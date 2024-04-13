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وسائل إعلام إيرانية: يجرى نقل السفينة الإسرائيلية للمياه السيادية للبلاد

السبت، 13 أبريل 2024 12:51 م
وسائل إعلام إيرانية: يجرى نقل السفينة الإسرائيلية للمياه السيادية للبلاد السفينة الإسرائيلية
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

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ضبطت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، سفينة شحن مرتبطة بالكيان الإسرائيلي.


وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، بأن قوات بحرية الحرس الثوري ضبطت اليوم السبت، سفينة شحن تابعة للكيان الصهيوني في الخليج العربي.

وقالت: يجري نقل السفينة إلى المياه السيادية الإيرانية".


وزعمت بعض المصادر الإخبارية أن سفينة الشحن هذه والتي تحمل اسم (MSC Aries)، ترفع العلم البرتغالي وترتبط بشركة "زودياك ماريتايم" ومقرها لندن، والتي يملكها الملياردير الإسرائيلي "Eyal Ofer".

السفينة الإسرائيلية
السفينة الإسرائيلية

 







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