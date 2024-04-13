وزير الدفاع الإسرائيلى: نترقب عن كثب هجوما علينا من إيران ووكلائها

محمد جمال

قال وزير الدفاع الإسرائيلى يواف جالانت إن تل أبيب تترقب عن كثب هجوما على إسرائيل من إيران ووكلائها، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتتصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، منذ الهجوم الذى طال قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق، وفى السابق قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل سترد على إيران داخل أراضيها، إذا شنت طهران هجوما من هناك.

وكتب كاتس باللغة الفارسية، على منصة إكس قائلا: إذا شنت إيران هجوما من أراضيها سترد إسرائيل في داخل إيران.

تهديدات الوزير الإسرائيلى جاءت للرد على تغريدة نشرها حساب المرشد الإيراني علي خامنئى على منصة إكس، تهدد إسرائيل باللغة العبرية، بخصوص استهدافها للسفارة الإيرانية في دمشق.

وجاء في التغريدة التي نشرها حساب على خامنئى الموثق: "بإذن الله سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية فى دمشق".

المرشد الإيرانى أيضا استغل خطبة عيد الفطر اليوم، لتكرار التهديد على مسامع إسرائيل، وقال علي خامنئي إن إسرائيل "يجب أن تعاقب وستعاقب" لمهاجمتها مجمع القنصلية الإيرانية في سوريا بحسب وكالة إيرنا الإيرانية.

وأضاف فى كلمة بمناسبة عيد الفطر: "النظام الشرير ارتكب خطأ ويجب أن يعاقب، وسيعاقب".

واعتبر خامنئي أن "الكيان الصهيونى لم يكف عن قتل النساء والأطفال والآمنين في غزة خلال شهر رمضان، بل كثف عدوانه وجرائمه"، مضيفاً أن "الدول الغربية كشفت عن حضارتها التي بنيت على أساس الشر في خلال الأحداث الأخيرة هذا العام".

وأضاف: "الدول الغربية أبرزت للعالم أن حضارتها بنيت على الشر من خلال تعاملها مع قضية غزة وفلسطين".

وتوعدت إيران بالرد بقوة، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً في المنطقة، فيما أكدت إسرائيل، استعدادها لـ"الرد على أي سيناريو" قد يحدث في مواجهة إيران.