وزير التموين: بدء موسم توريد القمح المحلى الإثنين ونستهدف استلام 3.5 مليون طن

كتب ـ مدحت وهبة

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الجهات المسوقة ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بفتح بعض نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي مبكراً في عدد 4 محافظات، والتي بدأت التوريد مبكراً وهي "جنوب سيناء ، وطامية بمحافظة الفيوم ، وتوشكي بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد".

وتبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتبارا من بعد غد الإثنين 15 أبريل 2024.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، وأن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، إنه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كل الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد، لافتا إلى أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم، وأن سعر الإردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والإردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه، وأكد أن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد الا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.