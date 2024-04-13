وزارة البيئة تطلق جائزة مواجهة التغير المناخى بأفريقيا قبل قمة المناخ 2024

كتبت منال العيسوي

تستعد وزارة البيئة لإعلان النتائج النهائية لجائزة مواجهة التغير المناخى فى أفريقيا، تحت رعاية وزارة البيئة بعنوان "Africa Grows Green Awards" الخاصة بتشجيع كافة القطاعات من أصحاب المصالح على اتباع نهج صديق للبيئة، وتخفيف ومعالجة وطأة التغير المناخي، حيث يتم تكريم الفائزين في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة الخاص بقمة المناخ فى دورته التاسعة والعشرين COP29 ، والذى تستضيفه دولة أذربيجان في الفترة من 11 - 24 نوفمبر 2024.

تضم الجائزة تطبيق مبادرات قائمة على الابتكارات فى مجال العلوم والتكنولوجيا، من اجل دعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بهدف تشجيع كافة القطاعات من أصحاب المصالح على اتباع نهج صديق للبيئة وتخفيف ومعالجة وطأة التغير المناخي.

ويعد إطلاق هذه الجائزة هى المرة الثالثة بإطلاقها بالدول الافريقية والشرق الأوسط، من اجل تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم ككل

وزارة البيئة المصرية تقوم برعاية المسابقة، كما قدم جهاز شئون البيئة الدعم الفني والدعم اللوجيستي الخاص بالجائزة ، والذى ضم وضع المعايير الفنية لتقييم جائزة " تخفيف وطأءة تغير المناخ "، واقتراح الخبراء المحليين والدوليين للانضمام الى لجنة التحكيم، والترويج للجائزة عبر موقع الوزارة، حيث تتكون هيئة التحكيم من هيئة مستقلة لكل فئة من ذوي الخبرة وتتكون من أعضاء ذات الصلة.

الجائزة تم إدراج حفل توزيعها ضمن فعاليات المؤتمر المناخي العالمي لهذا العام ، بمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة الخاص بقمة المناخ فى دورته التاسعة والعشرين COP29 ، والذى تستضيفه دولة أذربيجان في الفترة من 11 - 24 نوفمبر 2024.

وتتكون الجائزة من 4 فئات وهي الشركات الصغيرة، و المتناهية الصغر)، و (الشركات الصغيرة، و المتناهية الصغر و الناشئة الى تقودها سيدات، و (بنوك، مستثمرين، الجامعات، والمراكز البحثية و المؤسسات غير الهادفة للربح.