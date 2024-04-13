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نيويورك تايمز: بايدن يلغى 7.4 مليار دولار من ديون القروض الطلابية

السبت، 13 أبريل 2024 12:25 م
نيويورك تايمز: بايدن يلغى 7.4 مليار دولار من ديون القروض الطلابية بايدن
كتبت رباب فتحى

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ألغى الرئيس الأمريكى، جو بايدن 7.4 مليار دولار من ديون القروض الطلابية في إطار محاولته تعزيز الدعم لدى الناخبين الشباب الذين يتأثرون بشكل غير متناسب بارتفاع تكاليف التعليم، ولكنهم ربما يبتعدون عن سياسته تجاه إسرائيل والحرب في غزة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وتعد الجولة الأخيرة من التخفيف جزءًا من استراتيجية البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات أصغر ومستهدفة لمجموعات فرعية معينة من المقترضين بعد أن ألغت المحكمة العليا خطة أكثر طموحًا لإلغاء 400 مليار دولار من الديون العام الماضي.

وقال بايدن هذا الأسبوع إنه سيقوم بمحاولة أخرى للإعفاء من الديون على نطاق واسع لنحو 30 مليون شخص، على الرغم من معارضة الجمهوريين والتحديات القانونية. ولكن في الوقت نفسه، كان يعمل على تقليص ديون الطلاب من خلال إصلاح وتبسيط البرامج الحالية التي ابتليت بالبيروقراطية وغيرها من المشاكل لسنوات.

وكان إعلان يوم الجمعة هو أحدث خطوة من نوعها، حيث أثر على حوالي 277 ألف شخص. وقال مسئولو البيت الأبيض إنه سيتم إخطار هؤلاء المقترضين عبر البريد الإلكتروني.

وكان أكثر من 200 ألف من أولئك المؤهلين قد اقترضوا مبالغ صغيرة نسبيًا في الأصل – 12 ألف دولار أو أقل – وقاموا بسداد المدفوعات من خلال خطة السداد القائمة على الدخل للإدارة، والمعروفة باسم SAVE.

ومن بين الآخرين الذين سيستفدون من الإغاثة المعلمين وأمناء المكتبات والأكاديميين والعاملين في مجال السلامة العامة الذين قاموا بسداد أقساط قروض الطلاب لمدة 10 سنوات في إطار برنامج الإعفاء من قروض الخدمة العامة. بينما أدرج 65 ألف مقترض آخر مسجلين في خطط سداد أخرى تعتمد على الدخل لخفض ديونهم.

 







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