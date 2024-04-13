اليوم السابع
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نتنياهو: أنظمتنا الدفاعية منتشرة ومستعدون لاحتمال وقوع هجوم إيراني

السبت، 13 أبريل 2024 09:54 م
نتنياهو: أنظمتنا الدفاعية منتشرة ومستعدون لاحتمال وقوع هجوم إيراني نتنياهو
كتب محمد شرقاوى

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أنظمتنا الدفاعية منتشرة ومستعدون لاحتمال وقوع هجوم إيراني، وذلك وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية. 

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأكدت شبكة إسرائيل هيوم أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل، مشيرة إلى أنه سمع دوى انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما دوت صافرات الإنذار فى بلدات إسرائيلية عدة في الجليل الأعلى وسماع دوى انفجارات.







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