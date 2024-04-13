مطار العريش يستقبل 50 طن مساعدات منقولة جوا من من بلجيكا والإمارات لغزة

العريش ـ محمد حسين

استقبل مطار العريش الجوى بشمال سيناء خلال الساعات الماضية طائرتين نقلتا مساعدات لغزة من بلجيكا والإمارات قدرت بنحو 50 طنا من المواد الإغاثية.

وأفادت بيانات حركة مطار العريش أن طائرة تنقل 31 طنا من المساعدات الطبية هبطت بمطار العريش قادمة من بلجيكا، كما هبطت طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة تنقل 19.5 مواد غذائية.

وتشير بيانات حركة استقبال طائرات المساعدات والوفود لغزة انه تم منذ 12 أكتوبر الماضى الماضى وصول 750 طائرة حملت أكثر من 17 ألف طن، بينها 610 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و140 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا على مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصرى للجانب الفلسطينى.

ويتسلم الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات، ويعيد نقلها تباعا لغزة على شاحنات، عن طريق معبر رفح ويتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.