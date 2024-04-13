اليوم السابع
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السبت، 13 أبريل 2024 02:43 م
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مصرع 3 وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بصحراوى البحيرة

السبت، 13 أبريل 2024 01:48 م
مصرع 3 وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بصحراوى البحيرة اسعاف- أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بمركز أبو المطامير بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين  تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق أبو المطامير- جناكليس اتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وهم "ر.ص 21 سنه المحموديه ،و.ب 18 سنه  ،ا.ا 48سنة، بالإضافة إلى إصابة 9 أشخاص آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابو المطامير المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية ، كما تم نقل ضحايا الحادث إلى ذات المستشفى  تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.


 







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