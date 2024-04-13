مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرين فى انفجار أسطوانة بوتوجاز بمنزل فى مدينة بنى مزار شمال المنيا، وقد تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا بلاغا من أهالي شارع سعد زغلول بمدينة بني مزار، باندلاع حريق هائل، بمنزل، نتيجة انفجار اسطوانة البوتاجاز.

انتقلت سيارات الحماية المدنية، وأفادت التحربات الأولية إلى اندلاع حريق هائل، بمنزل محمد مرسي على مرسي، شارع سعد زغلول بمدينة بني مزار، نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز.

تم إخماد الحريق دون امتداده إلى المنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع صاحب المنزل محمد مرسي محمد، 60 سنة، عامل حداد، مقيم ببني مزار فيما أصيب 7 آخرين وهم عمر ياسر عطية، 23 سنة، طالب، وحمدي محمد مرسي، 23 سنة، طالب، وأشقائه وليد 25 سنة،عامل حدادة، ويوسف، 15 سنة، طالب، وعبدالرحمن، 21 سنة، ومحمود، 26 سنة، عامل حدادة، ومحمد جمال محمد، 35 سنة، عامل حدادة، مقيمين جميعا بمركز بني مزار.

تم نقل المصابين من الأول إلى السادس إلى مستشفى مغاغة المركزي، والأخير إلى مستشفى الشيخ فضل. لتلقي العلاج.