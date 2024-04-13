مصرع شخصين إثر حادث تصادم سيارتين بطريق جمصة فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى شبان مصرعهما بمحافظة الدقهلية، إثر حادث تصادم سيارة نقل وأخري ربع نقل علي طريق مستودع الغاز طريق بترول ابوماضي جمصه، وتم نقل جثامين المتوفيين الي مشرحة مستشفي بلقاس تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم ومتوفيين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع الحادث على الطريق الجديد أمام مستودع الغاز طريق بترول ابوماضي جمصه و تبين تصادم سيارة نقل محملة في سيارة ربع نقل واسفر الحادث عن مصرع « عبدالله السيد عبدالله، 17 عاماً، ومقيم ببلقاس، وعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالنبي، 20 عاماً، ومقيم ببلقاس

تم نقل جثمانهما إلي مشرحة مستشفى بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة