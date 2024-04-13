مصرع شاب إثر حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقى شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، منذ قليل، في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق قرية منشأة الجمال السرب الزراعى بدائرة قسم شرطة طامية بمحافظه الفيوم، حيث اختل توازنه وسقط أرضاً وارتطم رأسه بالأسفلت ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة للمشرحة واتخاذ اللازم.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع شاب في العقد الثاني إثر حادث انقلاب دراجة نارية على طريق منشاة الجمال السرب الزراعى بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شاب يدعى محمود رجب الرشاش، في العقد الثاني من العمر، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يقودها، حيث ارتطم رأسه بالأرض ما تسبب في حدوث نزيف بالمخ، ولقي مصرعه على الفور.

تم استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بطامية.

وتم إزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر بالحادث المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.