اليوم السابع
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مصدر رفيع المستوى: خلية أزمة من المؤسسات المعنية لمتابعة الوضع بالمنطقة

السبت، 13 أبريل 2024 10:55 م
مصدر رفيع المستوى: خلية أزمة من المؤسسات المعنية لمتابعة الوضع بالمنطقة علم مصر - أرشيفية

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قال مصدر مصرى رفيع المستوى إن هناك خلية أزمة من كافة الأجهزة و المؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة و ترفع تقاريرها للرئيس السيسي على مدار الساعة.  

يذكر أن البيت الأبيض أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط.

كما أفادت القناة بأن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق العراق والأردن في محاولة لاعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تحلق باتجاه إسرائيل.

 







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