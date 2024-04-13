اليوم السابع
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مصدر أمني رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

السبت، 13 أبريل 2024 10:59 م
مصدر أمني رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى علم مصر

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أعلن مصدر أمنى مصرى رفيع المستوى أن الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط.

كما أفادت القناة بأن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق العراق والأردن في محاولة لاعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تحلق باتجاه إسرائيل.







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