مستعمرون يطلقون النار على الفلسطينيين شرق رام الله

وكالات

أُصيب ستة فلسطينيين، بالرصاص الحي، احداها حرجة بالرأس، ظهر اليوم السبت، في هجوم شنه مستعمرون على قرية المغير شرق رام الله .

وأفادت مصادر محلية، بإصابة مواطن بالرصاص الحي في الرأس، وصفت اصابته بالحرجة، فيما أصيب خمسة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، جراء هجوم شنه مستعمرون على القرية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المستعمرين أضرموا النار في أحد المنازل في القرية، ما أدى إلى احراقه بالكامل، والذي يعود للمواطن خميس أبو عليا، كما أحرقوا مركبة اطفاء كانت متوجهة لاطفاء النيران.

كما أطلق مستعمرون النار على موكب تشييع الشهيد جهاد عفيف أبو عليا (25 عاما) الذي ارتقى أمس في هجوم للمستعمرين على القرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، هاجم مستعمرون آخرون مركبات المواطنين قرب دوار عين سينيا شمال رام الله، ما أدى إلى تضرر عدد منها.