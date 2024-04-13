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متى تم إنشاء مدارس الأحد فى الطائفة الإنجيلية.. التفاصيل

السبت، 13 أبريل 2024 09:00 ص
متى تم إنشاء مدارس الأحد فى الطائفة الإنجيلية.. التفاصيل الكاتدرائية
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر مدارس الأحد فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية واحدة من أهم الأنشطة التعليمية، حيث تحتفل الكنيسة اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس بذكرى رحيل القديس أفندى حبيب جرجس الذى ارتبط إسمه بها على مدار التاريخ، حيث تعتبر حلقات درس تعقد كل أحد فى الكنائس المصرية المختلفة، وتهدف لترسيخ مبادئ التربوية القبطية فى نفوس الأطفال وتخلق جيلًا محبًا للسلوك المسيحى، وتقسم فصول التربية الكنسية بالمراحل الدراسية للأطفال حتى الفتيان بالمرحلة الثانوية.

ويطلق كلمة خدام على من يقوموا بتعليم الأطفال داخل مدارس الأحد ويقوم بالتدريس للمخدومين، للإناث يطلق بالقبطية تاسونى أى المسؤلة عن المخدومين، ونيكون لكل مرحلة عمرية مسؤول أكبر ويطلق على أمين الخدمة.

وقال القس ويلسن نجيب راعى الكنيسة الإنجيلية فى دندرة بقنا، إن عام 1893 كانت الطائفة الإنجيلية أول من أدخلت مدارس الأحد على يد مترى صليب الدويرى وبعده الأرثوذكس كان حبيب بيك جرجس.

وذكر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن مدارس الأحد فى الكنيسة الإنجيلية بها ترانيم خاصة بالأطفال بجانب دراسة تعاليم الكتاب المقدس ويكون هناك لقاءات خاصة بالترانيم وهناك متخصصين فى ترانيم الأطفال وكانت فترة من الفترات فريق الحياة الأفضل يقوم بعمل ألبومات خاصة للأطفال.







مدارس الاحد

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة الانجيلية



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