لصوص الدراجات النارية فى بنى سويف: نفذنا 14 جريمة بأسلوب قطع الأسلاك

كتب سليم على

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في بنى سويف، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين فى بنى سويف.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين من بينهم عميل سيئ النية ولإثنين منهم معلومات جنائية، وإعترفوا بإرتكاب (14) واقعة سرقة دراجات نارية بنطاق محافظات (بنى سويف - القليوبية - الفيوم - المنيا).. وأرشدوا عن جميع المسروقات.



وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.