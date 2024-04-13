صحة دمياط تطلق برنامجا تدريبيا حول مبادرة الـ "1000 يوم الذهبية"

دمياط - هيثم مراد

أطلقت مديرية صحة دمياط ندوات تدريبية للتعريف حول المبادرة الرئاسية "1000 يوم الذهبية" وأهميتها وكيفية الاستفادة منها، حيث شهدت الندوات مشاركة واسعة من قبل المواطنين، إضافة إلى تدريب فرق التثقيف الصحى بالادارات الصحية داخل المحافظة.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن برنامج المبادرة يهدف إلى تقديم خدمات وقائية ضد الإصابة بالأمراض والاطلاع على طبيعة جسم الانسان وتعامله مع حرق الدهون وكذلك نسب إصابته بأمراض القلب.

وأضاف عبد الجواد، أن الهدف من الـ 1000 يوم الذهبية هى أهم 1000 يوم فى حياة الإنسان والتى تبدأ قبل ولادته وحتى وصول الطفل لعمر السنتين، مضيفا أن هناك خدمات كبيرة تقدمها المبادرة الرئاسية 1000 يوم الذهبية للوقاية من الأمراض مستقبلا أبرزها وضع التغذية السليمة والاهتمام بالمناخ الجيد وفق كل حالة ما تشير إليه الفحوصات التى تمت لها.

وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه من الممكن التحكم فى الأمراض الوراثية مثل أمراض الكانسر والتى يحملها الإنسان فى جيناته بسبب الاهتمام بالنظام الغذائى السليم فى فترة ال 1000 يوم الاولى من حياة الإنسان، الأمر الذى يجعل مبادرة 1000 يوم الذهبية تحظى باهتمام بالغ لدى الجميع، لافتا إلى أنه تم إعداد برامج تثقيفية لنشر الوعى اللازم حول برنامج المبادرة وخدماتها وطرق الاستفادة منها.