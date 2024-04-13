رئيس وزراء أستراليا ينعى عددا من الضحايا فى حادث طعن بمدينة سيدنى

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

نعى رئيس وزراء أسترليا، أنتوني ألبانيز، عددا من الضحايا الذين سقطوا في عملية طعن داخل مركز تجاري في مدينة سيدني اليوم السبت.

وكتب ألبانيز على موقع إكس: "من المؤسف أنه تم الإبلاغ عن العديد من الضحايا وأول تفكير لجميع الأستراليين هو مع المتضررين وأحبائهم، قلوبنا مع المصابين ونقدم شكرنا لمن يعتنون بهم وكذلك رجال الشرطة الشجعان والمستجيبين الأوائل.".

وأكدت الشرطة الأسترالية اليوم السبت، تلقيها بلاغات تفيد بأن أشخاصا عدة تعرضوا للطعن في مركز تجاري مكتظ في مدينة سيدني.

وقالت وسائل إعلام أسترالية، إن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا، في عملية طعن داخل مركز تسوق في مدينة سيدني.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية، أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث، موضحة أن عدة أشخاص أصيبوا أيضا.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، عدة أشخاص يغادرون مركز التسوق، والعديد من سيارات الإسعاف أمام باب المركز، والناس في حالة من الفزع.