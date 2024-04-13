اليوم السابع
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رئيس مدينة ببا: لا صحة لواقعة انتشار ثعالب داخل قرية رزقة فى بنى سويف

السبت، 13 أبريل 2024 06:21 م
رئيس مدينة ببا: لا صحة لواقعة انتشار ثعالب داخل قرية رزقة فى بنى سويف اصطياد ثعلب
بنى سويف هانى فتحى

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نفى مدحت صلاح رئيس  الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، ما تم تداوله على على صفحات التواصل الاجتماعي، والخاص بمهاجمة الثعالب لقرية رزقة المشارقة، التابعة للمركز.


وأكد مدحت صلاح رئيس مجلس مدينة ببا، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأهالى عثروا على ثعلب  داخل منزل مهجور غير مأهول بالسكان وبها نبات البردى وقام أحد الأهالي المتخصصين بالقضاء عليه ، مشيراً إلى أن الثعلب تم القضاء عليه داخل المنزل.

 

وأكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا، أن لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وكذلك لجنة من الطب البيطري انتقلت إلى القرية لمعاينة الواقعة.

 

يذكر أنه، أنباء قد انتشرت ، تفيد بأن هجوما من ثعالب يستهدف قرية رزقة المشارقة في بنى سويف ليللا، وأن الأهالي نصبوا أفخاخا للقضاء عليها، ونجحوا في القضاء على العديد منها.







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