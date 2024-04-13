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رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك يدين هجوم إيران على إسرائيل

السبت، 13 أبريل 2024 11:41 م
رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك يدين هجوم إيران على إسرائيل ريشى سوناك
محمد جمال

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قال رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك إنه يدين بأشد العبارات الهجوم المتهور الذي نفذته إيران ضد إسرائيل، وأكد سوناك أن بريطانيا ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل وشركائها الإقليميين بما فى ذلك الأردن والعراق.

وأعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت، عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية/الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مراراً، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة.

وأكدت مصر على أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.







بريطانيا

ريشى سوناك

إسرائيل

الأردن

العراق



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