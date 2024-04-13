حكاوى المحاكم.. قصة أشهر حاجب محكمة عرفه المصريون

كتب أحمد إسماعيل

نستعرض خلال سلسلة حلقات حكاوى المحاكم أشهر الحكايات والاحداث داخل المحاكم التي لها تاريخ عتيق وشهدت العديد من الأحداث السياسية والقضائية في تاريخ مصر الحديث، ونستعرض من خلال هذه القصة حكاية أشهر حاجب محكمة عرفه المصريون.

مازال عالق في أذهان المصريين حتى الآن أشهر من قام بدور الحاجب الممثل سامى جوهر الشهير ببرعى حاجب المحكمة بمسرحية "شاهد ماشفش حاجه".

ولمزيد من التفاصيل فالحاجب هو الحارس الذى يقف بباب قاعة المحكمة ليسيطر على دخول وخروج الشهود وغيرهم، من المترددين على قاعة المحكمة، والمعروف بصوته الجهورى فى تنبيه المتقاضين بدخول هيئة المحكمة مطلقا صيحته الشهيرة "محكمة"، ويعتبر الحاجب هو هو مرآة لهيئة المحكمة التى يعمل معها.

قسم ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، الحجاب فى المحكمة إلى ثلاثة أقسام وهم المدنى والجنائى والشرعى كل حسب الدائرة.

وروى ياسر سيد فى حديثه لـ "اليوم السابع" قصصا لثلاثة من الحجاب الذين أثروا فيه، منهم حاجب فى بداية حياتى المهنية وكان فى مجمع الجلاء بالجنح، كنت تشوفه تنبهر بشكله وكان يرتدى ملابس رسمية كاملة وأنيق فى ملابسه يرتدى بدلة كاملة، تشعر أنه محامى، وكان لديه خبرية قانونية يلجأ إليه بعض المحاميين للاستفسار عن بعض الأمور القانونية بسبب ثقافته العالية، وتجده مذاكر القاضى كويس فى أى دائرة تيجى عليه.

وأختتم ياسر سيد حديثه بسرد أحد المواقف الطريفة التى يذكرها من بعض الحجاب، ومنهم عم سيد حسن حاجب محكمة جنايات القاهرة والذى كان يدخل القاعة فجأة ويخبط خبطة جامدة كنت تخض المحامين، معلنا تهيئة الجلسة لدخول هيئة المحكمة .