اليوم السابع
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توقعات أسعار الذهب فى مصر والبورصة العالمية.. فيديو

السبت، 13 أبريل 2024 03:30 م
توقعات أسعار الذهب فى مصر والبورصة العالمية.. فيديو إسلام السعيد مقدم برنامج أسواق والنشرة الاقتصادية
كتبت - ريهام الباشا

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قدم الزميل إسلام سعيد الكاتب الصحفي بـ"اليوم السابع" تغطية خاصة للتطورات الأخيرة لحركة الذهب في البورصة العالمية والسوق المصري، وكذلك تطورات أسعار الذهب مستقبلاً وتوقعات الأسواق الفترة القادمة، هل تشهد الأسعار ارتفاعا أم هبوطا عالميًا وفي السوق المصري.

 

وتحدث "إسلام سعيد" خلال التغطية حول مستجدات أسعار الذهب في البورصة العالمية وأسباب وصول الأسعار لمستويات غير مسبوقة للأوقية عند 2431 دولارا وتداعيات ذلك على السوق المصري، كما ناقش أسباب الهبوط إلى مستويات 2344 دولارا مرة أخرى وتأثير ذلك على المعدن النفيس في مصر.

كما تطرقت التغطية للحديث عن مستقبل وتوقعات حركة الذهب وأسعار الذهب في مصر الفترة القادمة، ومدى ارتباط ذلك بالعوامل العالمية، وكذلك العوامل المحلية التي يأتي على رأسها عامل العرض والطلب وكذلك عامل الدولار في السوق المصرفي الرسمي.

 

 







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