اليوم السابع
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تلجراف: السفن البريطانية لن تشارك فى عمليات الأسطول الأمريكى قرب سواحل إسرائيل

السبت، 13 أبريل 2024 07:00 ص
تلجراف: السفن البريطانية لن تشارك فى عمليات الأسطول الأمريكى قرب سواحل إسرائيل الجيش البريطانى - أرشيفية
وكالات

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أفاد مصدر في القوات البحرية الملكية البريطانية لصحيفة "تلجراف" بأن السفن الحربية البريطانية لن تشارك في عمليات البحرية الأمريكية قرب سواحل إسرائيل على خلفية التوترات مع إيران.

ويشار إلى أن هناك سفينتين حربيتين بريطانيتين موجودتين حاليا في الشرق الأوسط، إحداهما مدمرة "دايموند" التي تشارك في عملية "حارس الازدهار" بالقرب من سواحل اليمن، والثانية فرقاطة "لانكاستر" الموجودة في بحر العرب، والتي تؤدي مهام محارب تهريب الأسلحة والمخدرات.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تعزيز حضورها العسكري في منطقة الشرق الأوسط على خلفية التوقعات المتعلقة بالرد الإيراني على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، حيث قتل ضباط رفيعو المستوى في الحرس الثوري الإيراني، يوم 1 أبريل.

وتشير التقارير الإعلامية الصادرة الجمعة إلى أن هجوما إيرانيا على إسرائيل قد يحدث في غضون الـ 24 أو الـ 48 ساعة القادمة. وفي الوقت ذاته، تتحدث التقارير الإعلامية عن أن إيران تسعى للرد بشكل لا يؤدي إلى التصعيد في المنطقة.







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