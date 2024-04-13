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تعرف على موعد خسوف القمر الثانى فى 2024 وإمكانية رؤيته فى مصر

السبت، 13 أبريل 2024 06:30 ص
تعرف على موعد خسوف القمر الثانى فى 2024 وإمكانية رؤيته فى مصر خسوف القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد الكرة الأرضية الخسوف الثاني للقمر في عام 2024، يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر ، وهو من النوع الجزئي وسيمكن رؤيته في سماء مصر والسعودية والوطن العربى.

وخلال هذا الخسوف سيكون 8% من قرص القمر فقط في داخل ظل الأرض عن الذروة العظمى للخسوف، حيث ترصد ظلمة واضحة في قرص القمر.

خسوف القمر الجزئي سيستمر ساعة و3 دقائق وسيكون مرئيا كذلك في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والمحيط الأطلسي ومعظم أوروبا وأفريقيا.

يذكر أن 2024 تشهد خسوفين للقمر وكسوفين للشمس وهما من افضل الظواهر الفلكية، حيث تعتبر ظواهر الكسوف والخسوف من أهم الظواهر الفلكية يترقبها علماء وأسأتذة الفلك حول العالم.

ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسى والخسوف فى التأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

كسوف الشمس هو وقوع ظل القمر على الأرض ويحدث نهارا، وأن خسوف القمر هو وقوع ظل الأرض على القمر ويحدث ليلا.

كما أن كسوف الشمس (سواء كلي أو جزئي أو حلقي) لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، أي عندما يكون القمر بين الشمس والأرض (ليسقط ظل القمر على الأرض)، وخسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا، أي عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر (ليسقط ظل الأرض على القمر).







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