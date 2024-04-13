ترامب يكافح لتوضيح موقفه حول قضية الإجهاض المثيرة للخلاف قبل انتخابات 2024

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن دونالد ترامب، المرشح الجمهورى والرئيس الأمريكى السابق، يكافح من أجل توضيح موقفه بشأن قضية الإجهاض المثيرة للخلاف بعدما تفاخر أمام الصحفيين وهو مع زميله الجمهورى مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، قائلاً: "لقد قضينا على قضية رو ضد وايد"، وهى القضية التى أجازت حق المرأة في إنهاء حملها.

وأدلى الرئيس السابق باعتراف صارخ بشأن دوره المهيمن في الهجوم على حقوق الإجهاض في نهاية أسبوع قضت فيه المحكمة العليا لولاية أريزونا اليمينية بأن قانون عام 1864 الذي يفرض حظرا شبه كامل يمكن أن يعود إلى حيز التنفيذ.

تم إلغاء حقوق الإجهاض على المستوى الفيدرالي في عام 2022 عندما ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، التي عين ترامب ثلاثة قضاة فيها، قانون رو الذي ظل قائما منذ عام 1973. وقد غذت هذه القضية انتصارات الديمقراطيين في صناديق الاقتراع منذ ذلك الحين. هذا الأسبوع، دفع حكم ولاية أريزونا الجمهوريين إلى التدافع لتقليل الأضرار.

وكرر ترامب ادعاءه بأن القضية يجب أن تقع على عاتق الولايات وليس هناك حاجة لفرض حظر وطني، وهو مطلب من اليمين السياسي في الولايات المتحدة. لكنه لم يستطع مقاومة التباهي الذي من المؤكد أن خصومه سينتهزونه.

وقال ترامب: "لقد قضينا على قضية رو ضد وايد. لم يعتقد أحد أن ذلك ممكن. لقد أعدناها للولايات، والولايات تعمل ببراعة شديدة."

وفي وقت تصريحات ترامب، كانت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، تتحدث في أريزونا، وهاجمت تهديدات الجمهوريين لحقوق الإنجاب. وكانت رسالتها الرئيسية: ترامب هو المسئول.

وقالت هاريس: "قبل دقائق فقط، قال دونالد ترامب، وهو واقف بجانب رئيس مجلس النواب جونسون، إن مجموعة قرارات الحظر الحكومية تعمل: " بالطريقة التي من المفترض أن تعمل بها". وبقدر الضرر الذي تسبب فيه بالفعل، فإن ولاية ترامب الثانية ستكون أسوأ.

وظهر ترامب وجونسون معًا في وقت يواجه فيه الرئيس السابق خطرًا قانونيًا شديدًا وخطرًا سياسيًا كبيرًا.

وفي نيويورك، سيواجه ترامب يوم الاثنين محاكمة 34 من أصل 88 تهمًا جنائية معلقة. ستتعلق أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس سابق بدفع أموال سرية لنجمة أفلام إباحية ادعى أنها أقامت علاقة غرامية.