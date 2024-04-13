الكل مستنى ملك الغابة.. زحام على بيت الأسد والقرود بحديقة حيوان الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت حديقة الحيوان بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت إقبالا كثيفا من الزوار من أبناء المحافظة ومحافظات الجمهورية للتنزه، ومشاهدة الحيوانات ومنها الاسود والقرود والطيور النادرة، داخل الحديقة ضمن إجازات عيد الفطر المبارك.



ومن جانبها أكدت الدكتورة أمينة فتحي، مدير حديقة الحيوان في الإسكندرية، أن الإقبال على الحديقة هذا العام تاريخي وغير مسبوق ومن أعلى نسب الإقبال في تاريخ الحديقة، وشهد زيادة عن العام الماضي بصورة ملحوظة، مشيدة بدعم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.



حديقة حيوان النزهة بها جميع أنواع الحيوانات المتنوعة معادا الفيل والظرافة ويوجد بها جميع أنواع القردة والأ|سود والدبب والنسانيس وسبع البحر، و كذلك متحف التاريخ الطبيعي خلال الفترة الماضية وهناك مجموعة من المحنطات منها الدب الابيض وولده من الأسد الابيض، وبعض الاشبال وانسان الغاب وانواع من الزواحف والثعابين والاصلة ،وكلها منحطات جديدة داخل المتحف،حيث أن تذكرة دخول حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية بسعر 5 جنيها فقط والأطفال من فوق سن 5 سنوات ،وتكون مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا، وحتي الساعة 5 مساءا .

يذكر أن حديقة حيوانات النزة تم افتتاحها رسمية فى مدينة الثغر عام 1952، وتضم مجموعة نادرة من فصائل الحيوانات والطيور والزواحف من كل بقاع الأرض وتقع الحديقة على مساحة 24 فدانا، هى أكبر ثانى حديقة حيوانات فى مصر بعد حديقة حيوانات الجيزة، كما تُقدّم تنوّعًا مبهرًا فى الأنشطة وعناصر الجذب المتوفرة فيها، ما يجعل زيارتها مناسبة لجميع أفراد الأسرة، إذ تم تصنيفها من أشهر عدة أماكن ترفيهيه، فى الإسكندرية للعائلات، وكذلك من أنسب الأماكن لجميع الأعمار للمواطنين.



الاسد داخل حديقة حيوان الإسكندرية



التقاط الصور مع القرود داخل حديقة حيوان الإسكندرية



التقاط صور مع الاسد داخل حديقة حيوان الإسكندرية



القرد داخل حديقة حيوان الإسكندرية_1



القرود في حديقة حيوان الإسكندرية