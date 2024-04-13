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الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع الأساسية كلها بنسبة تجاوزت 20%

السبت، 13 أبريل 2024 07:35 م
الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع الأساسية كلها بنسبة تجاوزت 20% مداخلة الدكتور علاء عز
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الانخفاضات في أسعار السلع مستمرة، مشيرا إلى أنه منذ لقاء رئيس الوزراء وحتى اليوم شهدنا انخفاضات من 20 لـ30% مثل القمح ومشتقاته والمكرونة، وستستمر انخفاضات الأسعار الأسابيع المقبلة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، لدينا وفرة كبيرة في كافة السلع، وبدأت المنافسة بين كافة المنتجين، مشيرا إلى أن السلع الأساسية كلها حدث فيه انخفاض في الأسعار تجاوزت 20% حيث الفول و العدس 25% والزيت 30%.


ولفت إلى أنه بعد إجازة العيد نجد انخفاضات كثيرة وستستمر، وسنشهد انخفاضات عالية الفترة المقبلة، مضيفا أن انخفاض الدقيق يؤثر على المخبوزات كلها، والمكرونة ويليها الأرز مباشرة لأنه البديل.

 







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السلع الاساسية

القمح

المكرونة

الدقيق




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