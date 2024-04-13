العراق والإمارات يبحثان الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة

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بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي اليوم /السبت/، مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة.



وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن الاتصال الهاتفي تضمن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة والساحة الدولية، خاصة استمرار العدوان على غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني.. مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والدعاء بأن يعيده المولى (عز وجل) على شعبي البلدين الشقيقين وسائر شعوب الأمة الإسلامية بالخير والاستقرار.