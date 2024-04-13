اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق والإمارات يبحثان الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة

السبت، 13 أبريل 2024 10:33 ص
العراق والإمارات يبحثان الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
أ ش أ

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بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي اليوم /السبت/، مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة.


وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن الاتصال الهاتفي تضمن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة والساحة الدولية، خاصة استمرار العدوان على غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني.. مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والدعاء بأن يعيده المولى (عز وجل) على شعبي البلدين الشقيقين وسائر شعوب الأمة الإسلامية بالخير والاستقرار.







العراق والإمارات

وقف العدوان على غزة

العدوان على غزة

غزة

العراق

الإمارات




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