اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أبريل 2024 12:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الطيران الإسرائيلى يواصل شن غارات على قرى وبلدات الجنوب اللبنانى

السبت، 13 أبريل 2024 12:03 ص
الطيران الإسرائيلى يواصل شن غارات على قرى وبلدات الجنوب اللبنانى قصف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، عدوانه الجوى على قرى وبلدات الجنوب اللبنانى، وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الطيران الاسرائيلى شن غارات على علما الشعب وطيرحرفا والجبين، فى القطاع الغربى.. كما استهدف القصف المدفعى للجيش الإسرائيلى أطراف الضهيرة علما الشعب.


وشن الطيران الإسرائيلى غارة على المنطقة بين الطيبة وديرسريان.. ونفذ طيران الاحتلال عدوانا جويا مستهدفا فى غارة بلدة عيتا الشعب فى قضاء بنت جبيل، ملقيا ٣ صواريخ جو أرض على المنطقة المستهدفة.


كما تعرضت الأحياء السكنية فى بلدة حولا لقصف مدفعى، حيث استهدفت القذائف حى المعاقب وحى الألمان فى البلدة.


ونفذت مسيرة إسرائيلية عدوانا جويا، حيث شُنت غارة بصاروخ موجه مستهدفة وأدى بلدة حانين فى قضاء بنت جبيل، فيما استهدف الجيش الإسرائيلى بالقصف المدفعى بلدة مركبا لجهة وادى هونين.







قصف

لبنان

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى

جنوب لبنان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة