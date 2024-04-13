الطيران الإسرائيلى يواصل شن غارات على قرى وبلدات الجنوب اللبنانى

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واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، عدوانه الجوى على قرى وبلدات الجنوب اللبنانى، وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الطيران الاسرائيلى شن غارات على علما الشعب وطيرحرفا والجبين، فى القطاع الغربى.. كما استهدف القصف المدفعى للجيش الإسرائيلى أطراف الضهيرة علما الشعب.



وشن الطيران الإسرائيلى غارة على المنطقة بين الطيبة وديرسريان.. ونفذ طيران الاحتلال عدوانا جويا مستهدفا فى غارة بلدة عيتا الشعب فى قضاء بنت جبيل، ملقيا ٣ صواريخ جو أرض على المنطقة المستهدفة.



كما تعرضت الأحياء السكنية فى بلدة حولا لقصف مدفعى، حيث استهدفت القذائف حى المعاقب وحى الألمان فى البلدة.



ونفذت مسيرة إسرائيلية عدوانا جويا، حيث شُنت غارة بصاروخ موجه مستهدفة وأدى بلدة حانين فى قضاء بنت جبيل، فيما استهدف الجيش الإسرائيلى بالقصف المدفعى بلدة مركبا لجهة وادى هونين.