اليوم السابع
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خلال جولة تفقدية مفاجأة..

الطيار أحمد منصور يشيد بانتظام حركة العمل بمطارى الغردقة وسفنكس الدوليين

السبت، 13 أبريل 2024 05:22 م
الطيار أحمد منصور يشيد بانتظام حركة العمل بمطارى الغردقة وسفنكس الدوليين خلال الجولة
كتب أحمد مصطفى

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تفقد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات مطاري الغردقة الدولي، وسفنكس الدولي للوقوف على انتظام العمل وحركة الركاب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

 

وخلال الزيارة تفقد صالات السفر والوصول بكلا المطارين، ومنطقة إنهاء الإجراءات، للتأكد من تقديم جميع الخدمات على أكمل وجه.

ووجه الشكر لقيادة المطارين وفريق عملهما حيث إن المطارين يقدمان كامل الخدمات والتسهيلات لجميع الركاب والمسافرين خلال موسم إجازة عيد الفطر المبارك.

 

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 جولة تفقدية مفاجئة 
 
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خلال تفقد المطار 
 
م
خلال الجولة 

 







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مطار الغردقة

مطار سفنكس




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