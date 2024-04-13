السفارة الأمريكية فى بيروت تحذر مواطنينا من الذهاب للحدود اللبنانية الإسرائيلية

وكالات

جددت السفارة الأمريكية فى بيروت اليوم دعوتها للمواطنين الأمريكيين فى لبنان لتوخى الحذر وتجنب الذهاب إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران فى دمشق عن مقتل عدد من الضباط الإيرانيين، كان أبرزهم محمد رضا زاهدي المسؤول عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، كواحدة من أشد الضربات التي تستهدف مسؤولين إيرانيين داخل الأراضي السورية.

وتتصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، منذ الهجوم الذي طال قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق، وفى السابق قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل سترد على إيران داخل أراضيها، إذا شنت طهران هجوما من هناك.

وكتب كاتس باللغة الفارسية، على منصة إكس قائلا: إذا شنت إيران هجوما من أراضيها سترد إسرائيل في داخل إيران.

تهديدات الوزير الإسرائيلى جاءت للرد على تغريدة نشرها حساب المرشد الإيراني علي خامنئي على منصة إكس، تهدد إسرائيل باللغة العبرية، بخصوص استهدافها للسفارة الإيرانية في دمشق.

وجاء في التغريدة التي نشرها حساب علي خامنئي الموثق: "بإذن الله سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق".

المرشد الإيرانى أيضا استغل خطبة عيد الفطر اليوم، لتكرار التهديد على مسامع إسرائيل، وقال علي خامنئي إن إسرائيل "يجب أن تعاقب وستعاقب" لمهاجمتها مجمع القنصلية الإيرانية في سوريا بحسب وكالة إيرنا الإيرانية.

وأضاف في كلمة بمناسبة عيد الفطر: "النظام الشرير ارتكب خطأ ويجب أن يعاقب، وسيعاقب".

واعتبر خامنئي أن "الكيان الصهيوني لم يكف عن قتل النساء والأطفال والآمنين في غزة خلال شهر رمضان، بل كثف عدوانه وجرائمه"، مضيفاً أن "الدول الغربية كشفت عن حضارتها التي بنيت على أساس الشر في خلال الأحداث الأخيرة هذا العام".

وأضاف: "الدول الغربية أبرزت للعالم أن حضارتها بنيت على الشر من خلال تعاملها مع قضية غزة وفلسطين".

وتوعدت إيران بالرد بقوة، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً في المنطقة، فيما أكدت إسرائيل، استعدادها لـ"الرد على أي سيناريو" قد يحدث في مواجهة إيران.