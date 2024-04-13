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الدفاع الجوى الأردنى: مستعد لاعتراض وإسقاط أى مسيرات أو طائرات إيرانية تنتهك مجاله الجوى

السبت، 13 أبريل 2024 11:04 م
الدفاع الجوى الأردنى: مستعد لاعتراض وإسقاط أى مسيرات أو طائرات إيرانية تنتهك مجاله الجوى الجيش الاردنى
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها نقلا عن وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أكدوا بان الدفاع الجوي الأردني مستعد لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات إيرانية تنتهك مجاله الجوي. 

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى السابعة صباحا.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، مضيفا أننا مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك.







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