البيت الأبيض: بايدن سيجتمع مع مستشارى الأمن القومى لمناقشة الوضع بالشرق الأوسط

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع مستشارى الأمن القومي اليوم لمناقشة الوضع بالشرق الأوسط.

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى رسميًا أن عشرات الطائرات المسيرة الهجومية أطلقت من إيران تجاه الأراضى الإسرائيلية.

وأكد موقع أكسيوس، أن إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار من إيران تجاه إسرائيل.

ويقضي رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عطلة نهاية الأسبوع، فى منزل مزود بملجأ متطور مضاد للصواريخ، وفق موقع "أكسيوس" الإخبارى الأمريكى.

وأكد الموقع أن نتنياهو وزوجته يقضيان عطلة نهاية الأسبوع فى منزل عائلة الملياردير اليهودى الأمريكى سيمون فاليك فى القدس.