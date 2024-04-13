البرهان: قريبا سيتم حسم المعركة لصالح الشعب السودانى

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن الجيش استطاع استعادة جزء كبير من صناعاته الدفاعية وأسطوله الجوي ومنظومات المدفعية والطيران، قائلا: "قريبا سيتم حسم المعركة لصالح الشعب السوداني".

وأشاد البرهان، في خطاب، الجمعة، بمنطقة أم درمان العسكرية، بالوقفة الصلبة لضباط وجنود القوات المسلحة وقوات الشرطة والقوات الداعمة لمواجهة التمرد ضد الدولة ومؤسساتها، وفقا لبيان إعلام مجلس السيادة، الجمعة.

وثمن البرهان استجابة كل قطاعات الشعب لعمليات الاستنفار، قائلا: "إن المقاومة الشعبية سيتم تنظيمها ووضعها في قوالب صحيحة بعيدا عن التسييس، وهناك ضرورة لجعل الاستنفار الشعبي تحت إمرة القوات المسلحة، واستثماره لفائدة دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها صمام أمان السودان".

ولفت البرهان إلى أن القوات المسلحة ليست لها مشكلة مع التفاوض ولكن كيف تتم هذه العملية وبأي صورة.. مؤكدا أن الجيش قادر على حسم التمرد والقضاء عليه بصورة نهائية.

وأضاف: "طالما الحرب مستمرة لن نتفاوض وطالما أن هناك احتلالا لمنازل المواطنين ومدن الجنينة ونيالا وزالنجى والخرطوم والضعين والجزيرة فلن نتفاوض".

وتابع البرهان: "إذا رغب المتمردون في التفاوض، عليهم أولا إخراج قواتهم خارج هذه المدن وتجميعها في مناطق محددة".

وجدد البرهان الالتزام بـ "منبر جدة"، ولكن على الطرف الآخر (الدعم السريع) تنفيذ الالتزامات التي عليه وفق ما تم التوقيع عليه في جدة.